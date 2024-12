Aquí os traemos la cobertura radiofónica del XXII Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que se celebró los días 6, 7 y 8 de diciembre 2024 en la Escuela Popular ‘La Prospe’. Una cobertura de radios libres en la que participaron Steph (Tomalatierra), Raimundo (Onda Expansiva Burgos), Profesor Arkadio (La Linterna de Diógenes) y Barrio Canino (Ágora Sol Radio) con entrevistas a la organización del evento y a las editoriales que participan en el encuentro.

El XXII Encuentro del Libro Anarquista de Madrid ha tenido lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad, ‘La Prospe’, en la C/ Luis Cabrera 19 de Madrid, con la participación de más de 25 editoriales y con la presentación de libros y charlas-debate sobre la gestión colectiva de las agresiones machistas en entornos libertarios, sobre la inteligencia artificial, la deserción de la psiquiatrización, la crítica anarquista a la esclavitud moderna y las escuelas racionalistas, entre otros temas, además de ser un punto de encuentro e intercambio de material entre colectivos, editoriales y personas individuales que pasaron por allí durante los tres días que ha durado el encuentro.

En esta cobertura radiofónica pretendemos recoger parte de la actividad efervescente que tuvo lugar en La Prospe estos días.

Este programa incluye las siguientes entrevistas:

– Asamblea del XXII Encuentro del Libro Anarquista de Madrid.

– Grupo Surrealista de Madrid, Revista Salamandra y Editorial La Torre Magnética.

– Palimpsestos, revista de arqueología y antropología anarquista.

– CNT-AIT, puestos de Tirso de Molina de los domingos.

– Micro relatos de libertad, narrativas breves en el Encuentro del Libro Anarquista

– Plataforma de apoyo a las 6 de la Suiza en Madrid

– Biblioteca-archivo Teresa Claramunt de Soria

– Editorial La Neurosis o Las Barricadas

– Ateneo Libertario La Garra

– Editorial Prometeo Ediciones

– Editorial Afilando Nuestras Vidas

– MalaCoda

– Squatting Europe Kollective

Tracklist:

01: Color Humano – «Mama justicia»

02: The Clash – «Know your rights»

03: Chicho Sánchez Ferlosio – «A contratiempo»

04: Gil Scott Heron – «Revolution will not be televised»

05: Wemean – «Stop al pánico»

06: 37 Hostias – «Bandera negra»

07: Habeas Corpus – «A las cosas por su nombre»

08: The Clash – «I fought the law»

09: King Putreak – «El present es lluita»