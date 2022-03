Esta semana rendimos tributo a los cánticos de las manifestaciones y al soniquete de la revuelta que nos acompaña en las movilizaciones sociales y por eso os traemos este monográfico sobre canciones, lemas y ritmos que ponen sonido al conflicto social. ¡A las batucadas!

Cuando la cacerola es el instrumento y la partitura es la pancarta, los cánticos se convierten en canciones. Y permanecen en la memoria rememorando la lucha de la que nacieron. ¿Quién cantó aquello primero? Como decía nuestro amado Chicho Sanchez Ferlosio poco importa la autoría cuando una obra se hace verdaderamente popular.

Sin irnos tan lejos, por aquí también hemos oído himnos de lucha, ¿quién no ha cantado aquello de «Perros guardianes del orden y la ley, asesinos sueldo abuso del poder» en alguna manifestación? Siempre hemos tenido dudas de si Vómito tomaron estas líneas prestadas de alguna consigna, pero parece que fue al revés. La letra tuvo tanto éxito que ha pasado ya al acervo popular de cualquier manifestación antifa que se precie.

Y también sin salir del estado español, resuena en nuestras cabezas «En el Pozo Maria Luisa», interpretada en cada lucha minera, como la tercera Marcha Negra que llegó a Madrid en julio de 2012, y también en recuerdo a los mineros fallecidos y como muestra de apoyo a sus familias en el accidente más grave ocurrido en la minería en las últimas décadas en el estado español, cobrándose la vida de 6 mineros en el pozo Emilio del Valle en Pola de Gordón, León en 2013.

Paramos por un momento también en el Café Chinitas, un teatrillo o café cantante que inició su andadura a mediados del siglo XIX, en Málaga entre 1857 y cerrado definitivamente en 1937, por la autoridades municipales malagueñas en plena Guerra Civil. Allí se ponía letra a «Jornaleros Andaluces», canción que también escuchamos en su versión más feminista durante las huelgas del 8M en las plazas de Gijón.

¡Qué suene!

Tracklist:

01: El General – «Rais Lebled»

02a: Quilapayún – «El pueblo unido jamás será vencido (1973)»

02b: Bar Pa Khiz – «El pueblo unido jamás será vencido (Irán)»

02c: Patatag – «Awit ng Tagumpay

02d: Al Maidah – «People want to overthrow the regime»

02e: Banda Bassotti – «El pueblo unido jamás será vencido»

03a: Afición del Real Oviedo – «En el pozo Maria Luisa»

03b: Marcha Negra a Madrid, 2012 – «En el pozo Maria Luisa»

04: Leon Rosselson – «Battle Hymn of the New Socialist Party»

05a: Bicifestación Zaragoza 2021 – «Mi copa menstrual en la boca de Abascal»

05b: Zaragoza 8M-2018

05c: Zaragoza 8M-2019

05d: Zaragoza 8M 2021 – «Collage»

05e: Popular – «Jota de la huelga»

06a: Reincidentes – «Jornaleros Andaluces»

06b: 8M Gijón – «En la plaza de mi pueblo»

07: Ramy Essam – «Irhal»

08: Vómito – «Fuerzas de seguridad»

09: Students of the Trinity in Trinidad – «Re-enactment of the Canboulay Riots on Carnival Friday»

10a: Ennio Morricone & Joan Baez – «Here’s to you»

10b: Martín Castro – «Sacco y Vanzetti»

11: Las Tesis – «Un violador en tu camino»