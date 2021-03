Esta semana os traemos un programa sobre pioneras del feminismo, mujeres contracorriente que contribuyeron a visibilizar la lucha feminista y contra el patriarcado y que aportaron su granazo de arena para que estas cuestiones sean transversales en los movimientos sociales y en las agendas públicas.

Somos conscientes de que el feminismo es ahora mainstream, casi hasta molón. Está en todas las agendas de los movimientos sociales. Incluso se ha colado en muchas agendas institucionales y en las de los partidos políticos (que no saben muy bien qué hacer con esa hoja de la agenda). Se ha colado hasta en la de las agencias publicitarias, que han decidido, en un alarde de feminismo, que sea un hombre el que pone la lavadora en los anuncios de detergente, Oh! the times they’re a-changin.

Pero esto no siempre ha sido así. Todo tiene un germen. Hay muchas personas anónimas que contribuyeron paso a paso, poc a poc, a que el feminismo se hable, se discuta, se trate a niveles que hace pocos años eran insospechados. También hay algunas que no fueron tan anónimas, al contrario, mujeres muy conocidas por el gran público o por el especializado y que han tirado de popularidad para visibilizar el woman power. Hoy hablaremos de algunas de ellas.

Historias dispersas sobre pioneras que visibilizaron el feminismo para el gran público.

Nos acompañan en este programa Sandra Consultorio, Steph Chiron, Bea Esteban, Mariana Pasajera, Ana Cibeira, Dianespotting y Patricia Horrillo.

Este programa arranca con Rocío Jurado, no puede acabar mal.

Sandra Consultorio nos habla de Sister Rosetta Tharpe, mujer, negra, lesbiana, judía, rockera e hija de campesinos y que a la postre acabó siendo la madre del rock’n’roll y una de las más grandes artistas que ha dado la historia.

Con Steph Chiron echamos un ojo a la gran pantalla y hablamos de la película «La novia del pirata», dirigida en 1969 por Nelly Kaplan, en la que una joven explotada y reprimida empieza a cobrar por sus favores sexuales y dinamita la sociedad patriarcal del pueblo donde vive.

Con Bea Esteban ‘Ramalazo’ hablamos del libro «Manual de las brujas», de Malcolm Bird, un libro infantil plagado de historias de tías que van contracorriente, feas, estrafalarias y con un punto gamberro y mucho sentido del humor. ¿Quieres ser una bruja?

Mariana Pasajera nos lleva hasta 1924 para hablar de Ida Cox, una de las grandes damas del blues de aquella época, entre la primera y la segunda ola del feminismo. Ida lo tenía claro: «las mujeres salvajes no se angustian, las mujeres salvajes no tienen triste el ‘blues’…». Una historia de negritud y feminismo a ritmo de blues muy ligada a la conquista de la libertad sexual de los negros estadounidenses liberados de la esclavitud.

Con Ana Cibeira hablamos de la Biblioteca de Mujeres. Un proyecto poco conocido, basado en el DIY, fanzineroso y con una ubicación muy underground. El origen de esta biblioteca es la cabezonería de Marisa Mediavilla y de sus múltiples colaboradoras. Libros, fanzines, revistas… fueron recopilados por la Asamblea Feminista de Madrid. El traspaso de estos fondos al Instituto de la Mujer en 2006 ha supuesto depositar todo el material en los sótanos del Museo del Traje, sin disponer de un espacio propio, sin posibilidad de uso público y con el riesgo de deterioro de los fondos.

Dianespotting nos lleva al siglo XVIII para hablar de María Andresa Casamayor, matemática aragonesa que fue la primera mujer autora de un libro científico en España «El tirocinio aritmético, instrucción de las cuatro reglas llanas», de 1738.

Patricia Horrillo nos habla de Madonna, uno de sus referentes durante la adolescencia. Mujer que baila y exhibe su sexualidad libremente sin ser reprimida por ello. Parece mentira, pero entonces, y aún ahora, hay mucho de transgresor en los retos que lanzaba Madonna, en sus canciones, sus videoclips y su actitud. Y más aún si te has criado en Ávila.

Con María Canina volvemos a casa y nos trae un repaso a las figuras de Rocío Jurado y María Jiménez, dos. La Jurado no era la típica folclórica de falda floreada y peineta, que también, y lo demostró cuando se presentó en 1974 en una actuación en RTVE con un escote por debajo del ombligo, y con toda su elegancia. Ríos de tinta y mala baba se escribieron por parte de los censores o mojigatos que querían tapar su escote con claveles o con mantones. Hasta en una entrevista con un pregunta completamente fuera de lugar en donde la preguntaban por su talla de sujetador ella respondió “El único sujetador que me importa es el mental, que es el que tú tendrías que ponerte para no hacerme esas preguntas. Mi destape siempre ha sido mucho más artístico que corporal”.

María Jiménez pocos años más tarde se autoproclamó como la primera feminista de este país: «yo tenía siempre la lengua más larga, la falda más corta y la raja más abierta de la falda«. Sea la primera o no, la garra y la actitud no se discuten.

Y cerramos el programa hablando de Tura Satana. En la película «Faster Pussycat Kill Kill», de 1965, Tura Satana encabeza un grupo de tías macarras, que conducen como auténticas perras poseídas por el demonio, que pegan hostias como panes y ni su lenguaje ni su pose sería aprobada bajo ningún resquicio de patriarcado. Caña burra en la gran pantalla que inspiró años más tarde muchos de los personajes femeninos en las pelis de Quentin Tarantino, el más claro de ellos, y uno de los más conocidos sin duda es el personaje de la novia en Kill Bill.

Tracklist:

01: Rocío Jurado – «A que no te vas»