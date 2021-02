En Barrio Canino nos sumamos por 4º año consecutivo al International Clash Day. En esta edición, la emisora KEXP, de Seattle, nos hace un llamamiento para hablar del legado antifascista y antirracista en las letras de The Clash. Así que aquí lo tenéis.

¿De qué va esto? Hace algunos años la emisora KEXP decidió convocar el 7 de febrero como ‘día internacional de los Clash’. Una forma de reivindicar la trascendencia de la banda londinense tanto en su época en activo como después durante décadas. Una reivindicación musical, pero también social y política, por el papel de la banda como vehículo transmisor de ideas y valores.

En 2018 hicimos nuestro programa 231, “The Clash, ¿con las manos en la nuca o en el gatillo de la Star?”. En febrero de 2019 hicimos el programa 249, “Yo te quiero infinito: un homenaje internacional a The Clash”, un programa de bandas internacionales haciendo versiones de The Clash en cualquier idioma que no fuera el original. Y en 2020 hicimos el programa 259, “El futuro no está escrito”, inspirado también en la idea de Joe Strummer que dio título al documental «The future is unwritten» de 2007. El futuro, como el presente, depende de ti. Puedes transformarlo. Cúrratelo.

Seamos sinceros. Después de tres años participando en esta convocatoria, este año estábamos con dudas sobre si una nueva participación nos aportaría algo tanto a nosotros como a vosotras, las que escucháis este programa. Pero es que cuando nos llegó una vez más la convocatoria de la emisora KEXP, desde Seattle, no pudimos negarnos. La convocatoria de este año nos instaba a hablar del legado antifascista y antirracista de las letras y la actitud de The Clash, encima, debajo y detrás de los escenarios. Nos han tocado la patatita, no podíamos negarnos.

Además en 2020, se cumplieron 40 años de la publicación de London Calling. Fue en plena pandemia, y por las circunstancias no dijimos ni pío. Podríamos decir que es la obra cumbre del cuarteto londinense, pero quizá supondría iniciar una discusión. Así que dejamos esa afirmación en el aire, especialmente para quienes queráis reivindicar el Sandinista.

Hoy repetimos las palabras de Joe Strummer, haciéndolas nuestras:

Somos antifascistas. Somos antirracistas.

Somos anti-violencia. Somos pro-creatividad.

Estamos en contra de la ignorancia.

Joe Strummer.

Vamos ya.

Should I stay or should I go?

Tracklist:

01: The Clash – «Cheapskates»